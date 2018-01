Il M5S candida il giornalista Nardo Marino a Olbia in corsa per la Camera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La notizia è trapelata dalle liste appena presentate e pubblicate sul sito del movimento www.ilblogdellestelle.it. Per gli altri collegi: a Cagliari il movimento ha arruolato il campione e velista Andrea Mura, a Oristano Luciano Cadeddu, a Nuoro Mara Lapia, per Carbonia correrà Pino Cabras, a Sassari Mario Satta Perantoni. Le liste sono state presentate oggi dal candidato premier del M5S che ha dichiarato:“Non sono semplicemente persone competenti, ma super competenti. Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, campioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell'Italia. La rappresentano nella sua interezza. Sono persone che troppo spesso e troppo a lungo sono state tenute ai margini della cosa pubblica perché i partiti si sono presi tutto e hanno sempre riempito tutti i posti con i loro uomini d'apparato. Questo tempo è finito.Oggi inizia una nuova era. Quella dei cittadini nelle Istituzioni e al governo del Paese. Ognuna delle persone che è qui e che presentiamo ha abbracciato i nostri valori e ha preso degli impegni seri con i nostri iscritti e con tutti i cittadini: hanno promesso di dimezzarsi lo stipendio, di rinunciare ai vitalizi e che non saranno dei voltagabbana. Vorrei anche sottolineare che tutte queste persone che si candidano nelle nostre liste lo stanno facendo senza paracadute, senza nessuna garanzia di successo. L'unica loro sicurezza sono il territorio e i cittadini che li sostengono. Siamo orgogliosi e onorati della loro presenza”.