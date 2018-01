Forza Italia candida Giuseppe Fasolino nel collegio uninominale camera per Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Fasolino ha così dichiarato sulla sua pagina facebook: “Alle 12 di oggi ho ricevuto mandato ufficiale per rappresentare la coalizione di centrodestra al collegio uninominale del Nord Sardegna. È un'investitura che raccolgo con orgoglio, certo di rispondere con la concretezza che ha da sempre contraddistinto il mio percorso politico ed umano. Voglio augurare una buona campagna a tutti i candidati con cui mi confronterò nelle prossime settimane”. Rimane ancora qualche casella vuota, ma è ormai ufficiale anche la candidatura del coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellaci in corsa nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera. C’è poi Bruno Murgia di Fdi nel collegio di Nuoro. Per quanto riguarda il plurinominale nel collegio Camera Sud Sardegna Cappellacci capolista e poi Paolo Vella al terzo posto. Nel Nord Sardegna Pietro Pittalis capolista e per il senato Emilio Floris.All’uninominale in senato due giornalisti, Antonio Moro e Maria Lucia Adria per il nord Sardegna, LoRenzo Palermo (Lega-Psdaz) per la Sardegna Centrale. Per il collegio Senato sud Chiara basciu (area Udc). Per quanto riguarda la camera nel Sulcis, Viviana Lantini (fi) e Oristano, Gianni lampis. A Sassari Maria Grazia Salaris.