Potere al Popolo presenta i suoi candidati il 3 febbraio a Tempio Pausania

. Il movimento Potere al Popolo, attraverso il portavoce gallurese Gianni Cirotto, comunica che Il 3 febbraio alle ore 18 a Tempio Pausania nel Palazzo Pes di Villamarina adiacente Piazza Gallura si terrà l'assemblea gallurese di Potere al Popolo dove verranno presentati i candidati, il programma e la campagna elettoraleFanno parte della lista di Potere al Popolo-Gallura; Rif. Comunista, Partito Comunista Italiano, Siinistra anticapitalista, realtà come Eurostop, associazioni, comitati, sindacati di base. I candidati : Enzo Gamba Collegio Uninominale per la Camera, Sabina Sechi capolista nord Sardegna per la Camera , Andrea Lai nel Collegio Uninominale per il Senato, per l elezioni del 4 marzo 2018