Emergenza rifiuti a La Maddalena, ecco il programma del Comune

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, si è predisposto un programma di ritiro straordinario e urgente concordato con la società di gestione dei rifiuti, la Ciclat. Ecco il programma del piano di ritiro straordinario e urgente. Per il ritiro dell’”Umido” nei prossimi due giorni:Nel frattempo la Ciclat comunica che:- entro venerdì prevede di completare la messa in sicurezza delle carcasse dei veicoli dell’ econcentro e dei residui dei rifiuti, pertanto, l’accesso all’ecocentro da parte degli utenti sarà inibito fino a tale data- domani non effettuerà il servizio di ritiro della carta e del cartone in quanto il personale sarà impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza- in via eccezionale – e riservata alle sole utenze domestiche – la frazione vetro e lattine potrà essere conferita, già da domani, presso il punto di raccolta presso il porto turistico di cala gavetta dalle ore 09 alle 12 e dalle 14 alle 17, cui ogni cittadino potrà recarsi, con invito a continuare nella raccolta differenziata.Non essendo Ciclat, allo stato, in grado di fornire ulteriori dettagli ed indicazioni sul piano operativo relativo alle rimanenti frazioni, la riunione si chiude con impegno a riunire i presenti entro le ore 10.00 del giorno 30.01.2018 ed a consegnare il predetto piano operativo entro le successive ore 13.L’operatività del C.o.c. proseguirà fino alla cessazione della fase di emergenza rifiuti. “Pur condividendo e comprendendo la evidente situazione di disagio – ha commentato Montella-, si prega la cittadinanza di fornire la massima collaborazione.