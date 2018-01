L’Ats forma il primo pool multidisciplinare di istruttori esperti in simulazione medica

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si è concluso in questi giorni, nel Centro di Simulazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, la formazione del primo gruppo di istruttori esperti in simulazione medica, composto da nove medici, cinque infermieri e un ostetrica.Il corso, che ha sancito l’avvio della collaborazione con il Centro di simulazione Simannu di Nuoro, aveva l’obiettivo di iniziare la formazione di un pool multidisciplinare di istruttori esperti in creazione di scenari medici, nell'uso dei manichini interattivi (adulto, bambino, neonato e donna gravida), nella conduzione di debriefing di equipe, così da rendere l’Ats gradualmente autonoma nella gestione e organizzazione di corsi di formazione con uso di simulazione.“La “Simulazione full scale” è un importante strumento didattico che permette agli operatori esperti di perfezionare la loro tecnica assistenziale e ai giovani di apprendere la modalità di assistenza di diverse patologia, quali il trauma, le urgenze chirurgiche, le complicanze del parto o le emorragie. Tali evenienze sono gravate da alta incidenza di morbilità e mortalità e devono essere affrontate con procedure standardizzate che, per essere ben applica­te, richiedono allenamento continuo. In tale ottica l’utilizzo dei manichini con simu­lazione delle situazioni reali aiuta l’operatore ad acquisire sicurezza nell’affrontarle consentendo così di mantenere elevati standard di qualità”, spiega Luigi Presenti, direttore della Chirurgia di Olbia e responsabile scientifico del corso rivolto agli operatori del Dipartimento di emergenza della Assl di Olbia, e che nell’ottica di rete prevista dalla riforma sanitaria verrà esteso anche agli altri operatori delle altre Assl.Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere le principali metodologie della simulazione in medicina, conoscenza dei concetti fondamentali nella gestione dei fattori umani e del teamwork negli scenari di simulazione, progettazione e gestione dello scenario di simulazione, uso delle attrezzature e della sala regia, conduzione di un debriefing post simulazione.