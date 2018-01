Olbia, approvati i lavori di adeguamento per lo stadio Nespoli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. È stato approvato il progetto definitivo esecutivo che riguarda la manutenzione straordinaria per la messa a norma e in sicurezza dello Stadio Nespoli di Olbia. Gli interventi sono due: il primo riguarda la pensilina in acciaio posizionata sopra le gradinate che ha la funzione di riparare gli spettatori dalle intemperie e dal sole, il secondo prevede invece il ripristino del muro perimetrale che costeggia Via Ungheria.L’approvazione del progetto è propedeutico alla richiesta degli spazi finanziari necessari ed ottenere una deroga al patto di stabilità, per poi poter procedere a finanziare il progetto ed eseguire i lavori.«Questi interventi sono necessari per mettere in sicurezza lo stadio della nostra città. In questo modo i nostri concittadini e i tanti tifosi che ogni domenica si recano allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, potranno farlo in tutta tranquillità» afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Gian Piero Palitta.