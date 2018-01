L'Olbia acquista dal Perugia il nordcoreano Song Hyok Choe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Società rende noto di aver acquisito dal Perugia il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Song Hyok Choe. L'attaccante nordcoreano si trasferisce all'Olbia in prestito con diritto di riscatto.Nato a Pyongyang l'8 febbraio 1998, Choe è cresciuto in patria nella scuola sportiva del Chobyong prima di trasferirsi in Europa per svolgere degli stage in Catalogna presso la Fundaciò Marcet e a Perugia presso l'Italian Soccer Management. Nel marzo 2016 viene tesserato dalla Fiorentina che lo aggrega alla squadra Primavera sino al termine della stagione, mentre la scorsa estate ha fatto ritorno in Umbria accasandosi al Perugia in Serie B.Nel 2015 Choe ha fatto parte della Nazionale nordcoreana durante i Campionati Mondiali Under 17 svoltisi in India, venendo schierato titolare in tutte le 4 partite disputate dalla sua squadra.