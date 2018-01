Entra nel vivo il progetto "Le amiche erbe" dell'associazione Sas Janas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’obiettivo è imparare a riconoscere le erbe, le piante e tutte le loro caratteristiche. A guidarli è Giampaolo Demartis, etnobotanico e fondatore della libera scuola di erboristeria Calarighe. Durante le uscite gli scolari raccolgono informazioni e disegnano le piante con lo scopo di creare delle precise schede botaniche per ogni specie vegetale. Prosegue così il progetto «Le amiche Erbe», organizzato dall’associazione Sas Janas con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione. Una serie di laboratori, incontri e visite guidate che coinvolge settantacinque alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo, guidato dal dirigente Alfonso Perna. Il progetto, che ha preso il via a novembre, punta a far conoscere ai piccoli studenti le consuetudini legate all’uso delle piante nella tradizione popolare sarda e far comprendere l’importante ruolo che le erbe aromatiche hanno avuto nella storia dell’uomo.. A Monica Viglioli il compito di coinvolgere i piccoli scolari in una serie di appassionanti letture animate. E poi ci sono i Cuochi di Gallura, con i quali i bimbi hanno la possibilità di studiare e approfondire le proprietà delle piante che si utilizzano in cucina, fino a realizzare degli ottimi piatti in classe. L’obiettivo finale del percorso è realizzare un libro-diario che raccoglierà i disegni, le ricette e le schede botaniche preparate dagli alunni. Le maestre che si occupano da vicino del progetto sono Maria Demurtas, Anna Rita Mannoni, Sara Deriu e Antonella Buccellato.