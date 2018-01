La Maddalena, quattro giovani di cui due minorenni nei guai per marijuana e hashish

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, rispettivamente di 18 e 16 anni, e li hanno denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di circa 4 grammi di marijuana e 32 grammi di hashish.Una volta fermati dai militari per il controllo, i due, senza farsi notare, sono riusciti ad avvisare degli amici, una ragazza di 23 anni e un giovane 14enne, per far “sparire” il resto della sostanza stupefacente che era nascosta in casa.Ovviamente al momento del controllo non è stata trovato nulla in quanto la droga era stata prelevata poco prima dagli amici, successivamente identificati in una ragazza di 25 e un giovane 14enne, trovati in possesso di altri 43 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento, nonché per la produzione. Questi ultimi sono stati denunciati per favoreggiamento personale.