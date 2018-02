Attivo il nuovo sistema eliminacode del comune di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Attivo all’Ufficio Anagrafe del Comune di Olbia il nuovo sistema elimina code. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Questo metodo permette di sapere, per ogni servizio, l’ultimo numero chiamato, quanti utenti devono essere serviti prima del proprio turno e i tempi di attesa stimati».L’elimina code permette di gestire in modo razionale i flussi di persone e rende più gestibili i tempi di attesa. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Olbia si trova in via Garibaldi, 49 ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12; lunedì e mercoledì anche al pomeriggio, dalle 16 alle 18.