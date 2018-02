Archivio storico comunale, oggi viene presentata l'arte statuaria urbana

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

in particolare negli ultimi decenni. Un percorso di grande interesse che sostanzierà il dibattito legato alla imminente realizzazione del monumento a Enrico Costa, il grande cantore della città, che sarà collocato in Piazza Fiume.Come una statua”, all’Archivio di via dell’Insinuazione, tramite la proiezione esemplificativa di monumenti significativi che evidenziano un concetto nuovo di intendere la statuaria: le opere mostrate, collocate nelle piazze o negli spazi a dimensione urbana di importanti città internazionali, hanno un aspetto colloquiale e, inserite in un contesto di apparente informalità, appaiono nell’atto di passeggiare o partecipare, insieme alla popolazione, alla vita di tutti i giorni.E ancora Oscar Wilde, Mark Twain, James Joyce, Jane Austen, Italo Svevo, Umberto Saba, Don Chisciotte, Andersen e così via.L’iniziativa è ideata e promossa dal circolo culturale Aristeo in collaborazione con l’Archivio storico ed è patrocinata dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dal Comitato per un monumento a Enrico Costa. Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà il 7 febbraio (sempre alle 18) con lo storico Antonello Mattone, che presenterà un approfondimento sulla figura di Pasquale Tola.