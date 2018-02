Tutto pronto per il Rally Internazionale storico della Costa Smeralda 2018

OLBIA. Il week end del 20 e 21 aprile 2018 sarà un week endimportante per gli appassionati dei motori, nel quale l’Automobil Club Sassari propone il 1° RallyInternazionale Storico della Costa Smeralda, con la partnership della Regione Sardegna, di Aci Storico,dell’Automobil Club d’Italia, del Comune di Arzachena, del Consorzio Costa Smeralda e della Marriott. Un“remake” della celebre gara smeraldina, che verrà presentato sabato 3 febbraio alle ore 11 con ospitid’onore Dario Cerrato e Geppi Cerri all’Hotel Cervo a Porto Cervo, da dove tra due mesi e mezzo partiràla corsa che sarà composta da 12 prove speciali suddivise in due tappe, per un totale di 109,94 kmcronometrati. Una gara che si correrà esattamente a distanza esatta di 40 anni dal primo “RallyInternazionale Costa Smeralda”, organizzato nel 1978 dall’allora Costa Smeralda Hotels.

C’ERA UNA VOLTA. Il “Costa Smeralda” è una gara entrata nella storia del rallismo e poi diventatavalida per il Campionato Europeo, anche se in realtà per le sue qualità quella corsa era degna delmondiale. Infatti c’erano tutti i presupposti perchè lo diventasse, sia per la selettività delle prove speciali,che per il fatto che vi partecipavano i migliori piloti dell’epoca. Grandissimi campioni del calibro di HenriToivonen, Markku Alen, Juha Kankkunen, Stig Blomqvist e Miki Biasion. Tutto questo grazie anche allapartnership con lo storico sponsor della squadra Lancia, che sino al 1994 sponsorizzò ininterrottamentela manifestazione per sedici edizioni.

OGGI. Quei Costa Smeralda sono passati agli annali anche e soprattutto per le difficoltà dei percorsi,con alcune prove speciali che hanno fatto la storia di questa gara e anche della specialità. Come la miticaIsuledda, Campovaglio, Luogosanto e La Crucitta. Tutte speciali, ora asfaltate, che sono state inserite nelpercorso del 1° Rally Costa Smeralda storico, al quale saranno al via due grandi protagonisti della primaedizione disputatasi 40 anni fa: Maurizio Verini che vinse sulla Fiat 131 Abarth e Gianni Del Zoppo checoncluse nono assoluto su Alfa Romeo Alfasud. Non mancheranno anche i piloti sardi che presero partealle prime epiche edizioni della gara, che hanno scritto davvero la storia del rallismo isolano.