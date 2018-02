Arriva un nuovo McDonald's in zona industriale a Olbia, darà lavoro a 35 persone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Entro il mese di giugno, la McDonald’s Corporation aprirà un ristorante e un bar all’interno dell’agglomerato industriale di Olbia. Nei giorni scorsi, infatti, la maggiore catena di fast food del mondo, dopo averne fatto richiesta, ha acquisito dal Cipnes un’area di circa 3.900 metri quadrati all’interno della quale intende realizzare uno “stabilimento” di poco meno di 450 mq. L’investimento previsto è di circa 2 milioni di euro (1,5 milioni riguardano la sola costruzione dell’edificio), e l’occupazione è stimata in 30-35 unità lavorative.La superficie interessata all’insediamento diretto (e non in franchising) di McDonald’s si trova all’angolo di via Indonesia, di fronte all’ampia rotatoria che collega Olbia alla strada provinciale per Golfo Aranci e alle sopraelevate, al confine con la palazzina un tempo occupata dal Commissariato di Polizia, e, prima ancora, dalla compagnia aerea Meridiana.Nei prossimi giorni, la succursale italiana della società statunitense perfezionerà le pratiche per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e, una volta concluso l’iter, conta di realizzare in tempi rapidissimi la costruzione dell’immobile, e dunque di aprire l’attività prima della stagione estiva.