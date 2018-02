La Maddalena, nuovo arresto per droga

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni di alcuni maddalenini che si erano lamentati del continuo via vai di giovani a qualsiasi ora e che avevano manifestato dei sospetti su alcune persone. Giunti presso l’abitazione, D.A. si è dimostrato subito collaborativo ed ha consentito di rinvenire circa 100 grammi di marijuana nascosta dentro un armadietto della cucina. Successivamente è stato necessario recarsi presso un’altra abitazione in uso allo stesso e in casa, sempre in cucina e sempre nascosta all’interno di un pensile, è stato trovato altro stupefacente, oltre a materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione e due coltelli, tutto sottoposto a sequestro.L’Autorità Giudiziaria ha disposto che venisse accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata odierna presso il Tribunale di Tempio Pausania. Nel corso del rito breve, D. A. ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione ed ha ottenuto la sospensione condizionale della pena.