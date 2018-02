Nuovo acquisto dell'Olbia, arriva Nicolas Delvecchio

OLBIA. La Società rende noto di aver perfezionato l'ingaggio dell'attaccante Nicolas Delvecchio. Nato a Roma il 12 marzo 1998, il giocatore ha vestito in carriera le maglie di Lupa Roma in Serie C nella stagione 15/16 (1 presenza), Anzio in Serie D nella stagione 16/17 (30 presenze e 3 reti) e, nella prima parte della stagione in corso, quella della Virtus Francavilla, club con il quale ha totalizzato 4 presenze nel girone C della Serie C.

Delvecchio, che ha firmato un contratto che lo legherà all'Olbia sino al 30 giugno 2018, si è già unito ai compagni e indosserà la maglia numero 26.