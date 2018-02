Siccità nel nord Sardegna, l'assessore Caria incontra gli allevatori bovini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

stanziati in Finanziaria 2018 per la zootecnia, escluso l’ovicaprino, e tutta l’agricoltura sarda investite dalla siccità della scorsa stagione. Del tema si è parlato ieri durante un incontro tra l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, e una rappresentanza di dodici allevatori, riuniti in gruppi spontanei, e provenienti dai diversi territori del centro nord Sardegna: dall’Ogliastra al Montiferru, dalla Barbagia alla Nurra, passando per Goceano, Gallura e Logudoro.Una delegazione di allevatori, in molti casi agronomi e tecnici del settore, ma anche rappresentanti istituzionali (vice sindaci e assessori comunali) che hanno descritto nel dettaglio il quadro della situazione. Un comparto fiaccato dalla siccità e dalla mancanza di pascoli, che ha fatto miracoli per garantire la sopravvivenza dei propri animali.