Anche a Olbia sabato 10 febbraio si celebra Giornata di raccolta del farmaco

In migliaia di farmacie in tutto il Paese, si raccoglieranno medicinali da banco da donare a più di 1.700 enti assistenziali che si prendono cura dei poveri.Condividiamo il bisogno dei poveri perché la comunione con gli “ultimi”, in fondo, allevia anche il nostro dolore. La carità è un componimento gioioso che rallegra chi la compie. Oggi è più chiaro, perché la precarietà che attraversa il nostro tempo restituisce alle cose un valore che prima era nascosto. Partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco - e farlo con i propri amici - aiuta a leggere la realtà secondo la speranza di una prospettiva benevola e ad intuire, dentro il nostro agire di ogni giorno, perché il vero protagonista della storia è il mendicante.”L’anno scorso, grazie all’impegno di oltre 14.000 volontari e al coinvolgimento di 3.851 farmacie sono stati consegnati agli enti più di 375mila farmaci.Quest'anno, in Gallura, aderiranno anche le farmacie di Olbia, Ala' dei Sardi, Arzachena, Budoni, Calangianus, La Maddalena, Padru, S. Teresa Gallura.In città, ad Olbia sarà possibile donare farmaci in quasi tutte le farmacie, con turni da 2 o più ore, dalle 9:00 alle 20:00. Per la giornata si cercano volontari:è possibile segnalare la propria disponibilità chiamando (o con whatsapp) Daniela 3402370082, Laura 3316085149 o Filippo 3479808044.