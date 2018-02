Elezioni politiche del 4 marzo: seggi 5,6 e 7 di Olbia spostati nella scuola media di via Frosinone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo il comune, per voce del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi comunica che le sezioni elettorali n°5, 6 e 7 verranno spostate dalla scuola elementare di via Vicenza alla scuola media di via Frosinone. Ecco la comunicazione firmata dal primo cittadino."Visto il verbale della prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Olbia, con oggetto: “Comune di Olbia. Votazione del giorno 4 marzo 2018. Trasferimento del luogo di riunione degli elettori”;Visto l’art. 38 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;RENDE NOTO che, per sopravvenute circostanze, il luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 5, 6 e 7, in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, non sarà ubicato nella scuola elementare di via Vicenza, bensì presso la scuola media di via Frosinone.Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune".