Strada franata sulla Olbia-Tempio, aggiudicati i lavori per la ricostruzione

danneggiata dagli eventi alluvionali del novembre 2013. L’intervento, che rientra nel piano di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali del 2013, è l’ultimo del programma affidato ad Anas e in gran parte realizzato.due sono in corso e saranno ultimati e collaudati nel corso dell’anno; il terzo e ultimo è l’intervento appena aggiudicato. L’appalto, del valore a base d’asta di 5,8 milioni euro, consiste nel ripristino del corpo stradale a seguito di una frana e in altri interventi di adeguamento e ripristino delle opere idrauliche e della sovrastruttura stradale su tratti compresi dal km 1,250 al km 4,600 della strada provinciale 38 bis. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 514 giorni dalla consegna degli stessi, che avverrà dopo la stipula dell’atto contrattuale.L’intervento ha subìto una totale revisione del progetto iniziale, che prevedeva la ricostruzione unicamente del tratto franato. Il nuovo progetto prevede interventi su un tratto più ampio e tiene conto del progetto preliminare di adeguamento della sede stradale, in corso di elaborazione da parte della Regione Sardegna, che prevede una sede stradale più ampia dell’attuale. Sono stati inoltre introdotti ulteriori lavori riguardanti gli attraversamenti idraulici esistenti, richiesti dalla Provincia e indispensabili per consentire la riapertura al traffico della strada in sicurezza.Nell’ambito della riprogettazione sono state effettuate tutte le attività integrative, compresi i rilievi topografici più estesi e una nuova campagna geognostica, conclusesi con la pubblicazione del bando di gara, la raccolta dei pareri da parte di tutti gli Enti interessati, come previsto dal quadro normativo di riferimento commissariale, e con l’aggiudicazione dei lavori. La ditta aggiudicataria è risultata IMP COSTRUZIONI GENERALI SrL, con sede a Carloforte, in provincia del Sud Sardegna.