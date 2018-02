Domani appuntamento a Olbia con la gara a ostacoli Ocr

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si terrà domani la manifestazione sportiva “Mini Race – gara ad ostacoli – OCR”, organizzata dal Planet Fitness e patrocinata dal Comune di Olbia.«Si tratta di un evento sportivo molto importante: questa disciplina coinvolge un numero sempre maggiore di atleti ed appassionati. – afferma l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu – La gara prevede un percorso di corsa ad ostacoli artificiali e naturali, lungo circa 5 Km».Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 in Via Sierra Leone, 25 (di fronte alla discoteca Villa Pascià). Da lì ci si sposterà al Planet Fitness, dove verranno illustrate le tecniche di superamento degli ostacoli. Alle 11 partirà il Mini Race: la partenza è prevista di fronte al Villa Pascià, si prosegue poi verso Olbia 2 fino al bivio della strada rurale “Su Patronu”, per poi svoltare nel sentiero sterrato e proseguire fino agli ostacoli, in zona Moriscu. Per facilitare il traffico, Aspo mette a disposizione le navette sia per arrivare, prima della gara, al punto di partenza, sia per riportare i partecipanti, a fine gara, al Planet Fitness.