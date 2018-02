Domani Pontedera-Olbia, ecco tutti i precedenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Se non è una classica, poco ci manca. Pontedera-Olbia in programma domenica 4 febbraio alle 14:30 allo stadio Mannucci sarà infatti la quindicesima sfida nello storico di due società che nella loro storia hanno battagliato sin dalla stagione 1947/48, quando l'Olbia tornò per la seconda volta nella sua storia a disputare il campionato di Serie C.Un lungo digiuno che i bianchi hanno interrotto nella stagione 86/87, quando il gol vittoria di Libro al 66' ha inaugurato il secondo capitolo con una una striscia positiva per l'Olbia che perdura ancora oggi. Dopo la prima e sino a oggi unica vittoria sarda al "Mannucci", sono infatti arrivati 5 pareggi, gli ultimi tre dei quali terminati a reti bianche.Un saldo ancora complessivamente negativo per i bianchi che punteranno comunque con decisione a prolungare la serie utile cercando di portare a compimento quel sacco pieno che manca da quasi 31 anni.