Arrestato dalla polizia per rapina impropria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, con precedenti di polizia.Gli agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino ove, personale preposto alla vigilanza ha tentato di fermare un uomo che, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali ha oltrepassato le casse senza pagare., che lo ha definitivamente fermato. L’uomo, tratto in arresto dai poliziotti, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata di lunedì.