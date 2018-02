La Kan Judo Olbia conquista tre nuove cinture nere secondo dan

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Festa al Kan judo Olbia per le tre nuove cinture nere 2°dan Salvatore Calvisi, Antonio Chessa e Mario Fusaro. I tre atleti hanno brillantemente superato l’esame teorico - tecnico pratico che si è tenuto ad Alghero davanti alla commissione Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) per la soddisfazione loro e dello staff tecnico, in primis il maestro Angelo Calvisi e i collaboratori tecnici Gavino Carta ed Elio Mele che aggiungono un’altro prestigioso risultato in bacheca e nella storia del club olbiese che conta 33 anni di attività.Salvatore Calvisi ha 37 anni ed è un ex agonista , Antonio Chessa, 38 anni, master, ha recentemente partecipato al mondiale di Olbia ed è vincitore nei 90 kg al 21° trofeo judo in action e Mario Fusaro, 24 anni agonista che ha all’attivo diversi ottimi risultati. Salvatore e Mario praticano judo da quando avevano cinque anni e negli ultimi mesi, insieme ad Antonio, si sono concentrati nella preparazione per ottenere il grado superiore.Una soddisfazione e uno stimolo per iscriversi da subito ai corsi federali per poter diventare aspiranti allenatori, e in futuro contribuire nel club oltre all’agonismo, anche nel settore allenatori . Intanto non si ferma l’attività agonistica del club olbiese che ha partecipato alla 1^ fase del grand prix regionale classe cadetti disputato ad Arborea , con due atleti che si sono ben comportati in gara nei 60 kg. Carlo Altana, vincitore di tre incontri spettacolari a suon di Ippon , si è classificato al secondo posto perdendo solo in finale con il sassarese Marco Battino, quotato atleta nazionale (si è classificato al terzo posto ai campionati italiani esordienti). Nella stessa categoria Manuel Asara , fresco di salto di classe, dagli esordienti ai cadetti, combatte bene ma non riesce andare oltre la fase preliminare del grand prix.