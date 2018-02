Digitalizzazione delle imprese sarde, Paci: "Indispensabile per crescere nei mercati internazionali"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Regione, in questa sfida, c’è. Con il deciso supporto al Digital Innovation Hub, presidio territoriale di Impresa 4.0, uno dei primi in assoluto a partire in Italia, con i bandi dedicati alle imprese, quello sull’Innovazione ha messo a disposizione 25 milioni di euro, con una politica di continuo supporto al mondo imprenditoriale per creare condizioni il più favorevoli possibile. E con i 255 milioni di euro messi a disposizione con i 18 bandi del biennio 2017-2018. “Le imprese sarde sono di fronte a una grande sfida. E la Regione sta facendo tutto il possibile per accompagnare e favorire quel processo di internazionalizzazione e innovazione ormai non più rinviabile per garantire un reale salto di qualità al settore”, ha detto il vicepresidente della Regione Raffaele Paci aprendo i lavori del convegno “Contributi e nuove opportunità per le pmi: voucher per la digitalizzazione e l’internazionalizzazione”, organizzato alla Fiera di Cagliari dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ne parla in questa intervista.