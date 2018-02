Controlli della polizia stradale nel week end, 18 patenti sequestrati nel nord Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Polizia Stradale è impegnata ad intensificare i controlli al fine di contrastare tutti quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali quali, la distrazione dovuta all’uso dei cellulari, eccessi di velocità e guida in stato di alterazione dovuta ad alcol e droghe.nella sola città di Sassari, hanno sottoposto a controlli con apparecchiatura per rilevare il tasso alcolemico e circa centocinquanta conducenti.per la sospensione e due autovetture sottoposte a sequestro ai fini della confisca. Inoltre sono stati accertati anche 12 casi di omessa revisione dei veicoli oltre varie violazioni amministrative.il giovane conducente, risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore a quanto consentito dalla legge, è stato denunciato in stato di libertà. Allo stesso sono state comminate anche ulteriori sanzioni amministrative per le varie violazioni al codice della strada commesse prima di essere bloccato.In generale, i conducenti sanzionati sono di età compresa tra i 20 e 40 anni e tutti residenti in provincia.