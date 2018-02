Pubblicati i risultati delle parlamentarie del M5S, la Corda la più votata in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Più votata? Paola Taverna con 2136 clic, seguita da Carla Ruocco, con 1691 voti, al terzo posto Elena Fattori. Il candidato premier Luigi Di Maio ha totalizzato 490 clic contro i 315 voti di Roberto Fico. In Sardegna la più votata è stata la deputata uscente Emanuela Corda con 372 voti. Andrea Vallascas 314 preferenze, al terzo posto Antonio Ettore Licheri con 201 voti. Nel collegio camera nord: Alberto Manca ha ottenuto 151 preferenze, Paola Deiana 125. Il gallurese Fabio Columbano 107, Daria Derriu 83. Al Senato: 107 per Carlo Cappuccinelli, 105 per Elvira Evangelista, 76 per Antonietta Congiu.Domani pomeriggio a Olbia alle 17.30 al Blue Marine arriverà Luigi Di Maio per presentare i candidati del territorio.