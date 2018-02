Domenica nera per l'Olbia che perde 1-0 con il Pontedera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Al “Mannucci", Pontedera-Olbia, la decide un'incornata di Maritato al 58' di gioco. Un gol per una sconfitta di misura in un match che i bianchi non sono riusciti a comandare, indirizzare e, in ultimo, recuperare.È così che si imposta e si sviluppa l'incontro, con il Pontedera che tiene il pallino del gioco e cerca di pungere in ampiezza (specie sulla sinistra), mentre l'Olbia attende opponendosi con ordine. I minuti scorrono sul cronometro senza variazioni di tema e le azioni degne di nota faticano a palesarsi. Al 13' un corner manovrato produce rimpalli in area con Biancu che calcia alto, mentre al 20' Pinzauti mette dentro un pallone insidioso che Maritato non raggiunge. Ed è così che tra cross innocui ed errori in fase di disimpegno si spegne la prima frazione.mentre al 52' è Biancu ad accendersi con una proiezione palla al piede e susseguente cross al centro troppo lungo. Al 58' il Pontedera rompe il ghiaccio: il corner del neoentrato Grassi è tagliato e preciso, Maritato non fallisce l'appuntamento e di testa incorna l'1-0. La reazione dei bianchi è immediata: prima Feola di testa e poi soprattutto Vallocchia con il mancino che fa la barba al palo sfiorano il raddoppio. Ma queste sono anche le occasioni più pericolose prodotte dai ragazzi di Mereu, che tornano a rendersi pericolosi soltanto all'88' quando Feola controlla in area ma, disturbato, non trova l'appoggio preciso al limite.Opaca e scarica, l'Olbia esce dunque battuta da un confronto con una diretta concorrente di cui, esordio dei nuovi arrivi Vallocchia e Silenzi, c'è poco da ricordare. Occorre subito dare una sterzata per trovare i primi tre punti del 2018. Le capacità ci sono, il carattere anche. Fuori gli artigli in vista della prossima contesa. Domenica si torna al "Nespoli" per Olbia-Pro Piacenza.TABELLINOPontedera-Olbia 1-0 | 24ª giornataPONTEDERA: Contini, Frare, Rossini, Risaliti, Posocco, Calcagni, Caponi, Gargiulo (70’ Spinozzi), Corsinelli (81’ Borri), Maritato (81’ Raffini), Pinzauti (57’ Grassi). A disp.: Biggeri, Marinca, Tofanari, Romiti, Pandolfi, Ferrari, Paolini. All.: Ivan MaraiaOLBIA: Aresti, Pinna, Dametto, Iotti, Pisano, Pennington (57’ Vallocchia), Muroni, Feola, Biancu (81’ Murgia), Ragatzu, Senesi (83’ Silenzi). A disp.: Idrissi, Van der Want, Cotali, Manca, Leverbe, Vasco Oliveira, Choe. All.: Bernardo MereuARBITRO: Marco Rossetti di Ancona. Assistenti: Gabriele Bertelli (Busto Arsizio) e Moreno De Ambrosis (Busto Arsizio)MARCATORE: 58’ MaritatoAMMONITI: 88’ Pinna, 90’ SilenziRECUPERO: 0 pt; 4’ st