Regione Sardegna, al via la seconda fase di finanziamento alle imprese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il T4 finanzia contratti di investimento per progetti di sviluppo compresi tra i 5 e 20 milioni di euro. L’intera procedura, definita da una delibera di giunta a gennaio dell’anno scorso, era suddivisa in una prima fase, ormai chiusa, che richiedeva alle imprese la presentazione di una manifestazione di interesse, e in una successiva che prevede, per le proposte progettuali ritenute ammissibili dopo la fase negoziale in corso, la presentazione della domanda formale di accesso alle agevolazioni. Il sostegno della Regione potrà avvenire attraverso l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o di una loro combinazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di stato e dalle direttive della Giunta.I termini per la presentazione dei progetti attraverso le manifestazioni d’interesse, aperti il 31 maggio 2017, sono scaduti lo scorso 31 dicembre: in questi 7 mesi ne sono state presentate complessivamente 87, di cui 31 relative alla macro area "tecnologico-produttiva", 53 alla "turistico-ricettiva", 2 a quella "cultura e conservazione del patrimonio" e 1 alla macro area "sportivo-ricreativa". Le proposte muovono investimenti di oltre 678 milioni di euro.