La Cgil Olbia Tempio chiede chiarezza sul reintegro dei lavoratori della ex Rsa Sole di Gallura

"Ancora una volta si parla della riapertura della Rsa “Sole di Gallura” e forse si rimargina una ferita che ha lasciato sul campo della disoccupazione 80 dipendenti e che ha cancellato un servizio di assistenza agli anziani per la Gallura e per la città di Olbia.attualmente sottoposta a liquidazione coatta, e quindi ridare linfa alla possibilità di reintegro del personale; se si dovesse arrivare nelle prossime settimane alla firma dell’atto definitivo di cessione, insomma una nota positiva nel turbolento mondo del lavoro gallurese.non vi è nessuna indicazione da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità sulla riproposizione dell’accredito dei 120 posti letto che erano attribuiti alla struttura di via Tavolara, posti letto per noi basilari in funzione di una gestione ottimale dello stato sociale nella Galluraper la definizione dell’accredito sui posti letto, legata ovviamente alla distribuzione dei servizi sanitari nel territorio gallurese; e successivamente ad coinvolgimento sostanziale del Sindacato sul reintegro del personale ex Cooperativa La Fenice, di modo da non disperdere un patrimonio di professionalità e di competenze.Il tutto in fine deve essere seguito da un ragionamento completo sulla qualità della sanità in Gallura ad un anno dalla costituzione dell’ Ats.Soltanto così avremo la certezza che alle parole corrispondano i fatti. E le certezze vanno date ai lavoratori ex Fenice, ancora disoccupati e ai cittadini galluresi monchi di un servizio essenziale".