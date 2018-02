Di Maio sbarca a Olbia e presenta i candidati in Sardegna per il Movimento Cinque Stelle ***VIDEO**

Presenti in sala a Olbia i rappresentanti cittadini delle imprese e dei sindacati che hanno esposto alcuni dei problemi del territorio. "Abbiamo calcolato che grazie ai nostri tagli recupereremo trenta miliardi da riutilizzare per famiglie, occupazione, sanità e infrastrutture. Dove li prenderemo? -si è interrogato Di Maio dando poi la sua soluzione-. Abbiamo intenzione di utilizzare i vari piani redatti dai commissari per la spending review. Validissimi lavori studiati e redatti da professori universitari e che mai si sono potuti applicare". Non è poi mancato l'affondo al suo rivale di questa campagna elettorale, Silvio Berlusconi. "Vi chiedo un po' di memoria in questa campagna elettorale per ricordarvi cosa è stata la politica in questi ultimi anni, per ricordarvi colui che ha governato l'Italia senza cambiare nulla. Io non posso permettere a Silvio Berlusconi di dire che vuole mandare via 600mila stranieri e parlare in quesot modo di immigrazione. Perchè tra i principali responsabili della situazione dell'immigrazione è proprio lui, con la firma di Dublino, il bombardamento della Libia prima, il business dei centri di accoglienza e poi Mafia Capitale. Vi chiedo di ricordare queste cose".: "Io penso che sia arrivato il momento di cambiare. Si parla tanto di incompetenti tra i cinque stelle, ma se i competenti sono stati quelli che ci hanno portato negli anni in questa situazione di profonda crisi io direi di cambiare e provarli questi incompetenti. Ritengo sia assurdo ed è emblematico di una cattiva politica il caso del consiglio regionale sardo. Vi sembra possibile che a causa della candidatura di alcuni dei consiglieri alle prossime politiche, sia paralizzata l'attività del consiglio regionale? E' assurdo. Ed è anche per questo motivo che io credo al progetto di Di Maio e del Movimento che ritengo essere serio e credibile".il capolista al senato l'avvocato sassarese Antonio Licheri e Roberto Giovanni Cappuccinelli. A fare gli onori di casa i consiglieri comunali olbiesi Roberto Ferinaio e Maria Teresa Piccinnu.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione