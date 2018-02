Olbia, pronto il piano alternativo del comune sulla mitigazione del rischio idrogeologico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«È stato ultimato ieri mattina il piano relativo alle “Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano di Olbia. Valutazione delle alternative progettuali, individuazione e approvazione della soluzione più efficace”» afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, citando il titolo del cosiddetto “Piano alternativo al Mancini” studiato dalla Technital, l’azienda che si è aggiudicata la gara per stilare il progetto. «L'attenzione dell’amministrazione è volta, fin dal nostro insediamento, alla necessità di mettere sicurezza la città: abbiamo iniziato dalle opere necessarie a ridurre il rischio idraulico, a partire dall’abbattimento delle opere incongrue.Ora, il nuovo Piano, espone i pro e i contro delle diverse soluzioni proposte per mitigare il rischio e indica l’alternativa migliore. Possiamo così procedere in modo definitivo con la giusta soluzione per salvaguardare realmente ed in modo certo la nostra città dal rischio idraulico». Il piano verrà discusso direttamente nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà lunedì 12 Febbraio: il Presidente del Consiglio Giampiero Mura ha già convocato la conferenza dei capi gruppo per dopodomani.