Il comune di Olbia annuncia gli interventi nelle "vie dei Santi"

«Ci dispiace che in questi giorni di pioggia la transitabilità nelle zone di risanamento sia oltremodo difficoltosa» così si esprime il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi in merito alle condizioni delle cosiddette “vie dei Santi”, la cui percorribilità è peggiorata a causa della pioggia.«Voglio rendere noto ai nostri concittadini – prosegue Nizzi – che i lavori, già programmati da tempo, sono stati affidati la settimana scorsa alla ditta Piredda. Purtroppo l’azienda non ha potuto iniziare le attività a causa delle avverse condizioni metereologiche di questi giorni, che avrebbero reso vani gli interventi. Chiediamo ancora un po’ di pazienza, la pioggia dovrebbe cessare tra giovedì e venerdì, ed inizieremo immediatamente i lavori». «Ci scusiamo per il peggioramento della percorribilità dovuta al maltempo, indipendente dalla nostra volontà, ma comunque alla nostra attenzione: siamo stati, siamo e saremo sempre attenti a ridurre le situazioni di difficoltà dei nostri concittadini» conclude il Sindaco.