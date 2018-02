Sfilate di carnevale a Olbia, ecco le disposizioni e i divieti del comune

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il comune di Olbia ha appena diramato un'ordinanza in merito alle disposizioni della vendita delle bibite nelle giornate di carnevale nelle giornate di domenica 11 e di martedì 13. Sarà vietata la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine. Ecco l'ordinanza nella sua forma intergale.OGGETTO: prescrizioni per il Carnevale 2018. Divieto di detenzione, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine in occasione delle sfilate dei carri allegorici.IL SINDACOPREMESSO che nelle giornate di Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2018 la Città di Olbia festeggerà il Carnevale con le tradizionali sfilate dei carri allegorici;CONSIDERATO che questi eventi richiameranno un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affolleranno gli spazi pubblici interessati dalle sfilate;TENUTO CONTO che, abitualmente, durante le giornate del Carnevale si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di, plastica, in contenitori tetra brik e lattine, abbandonate lungo le strade, giardini e luoghi pubblici, danno un immagine negativa e degradante della città di Olbia;RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici;CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire il porto e la vendita, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;RITENUTO opportuno, per le stesse ragioni, disporre inoltre la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 12,00 alle ore 21,00 dei giorni Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2018;TENUTO CONTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;VISTI: la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo; il comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.M. 5 agosto 2008; la Legge 241/1990 e successive modificazioni;il T.U.L.P.S.; lo Statuto del Comune di Olbia;Ordinanza del Sindaco N. 9 del 06/02/2018 Pagina 1 di 2ORDINADalle ore 12,00 alle ore 21,00 dei giorni Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2018 , nell’area ricompresa tra la Via Principe Umberto, Via Genova, Corso Umberto, Via Regina Elena, Via Roma, Via Redipuglia e Piazza Crispi, sono vietate la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente, in bicchieri di carta o di plastica;E’ vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, se non contenute in bicchieri di carta e di plastica;La chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 12,00 alle ore 21,00 dei giorni Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2018;Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.;INOLTRE DISPONEChe la presente ordinanza venga: • trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza; • pubblicata all’Albo pretorio del Comune; • pubblicata sul sito internet del Comune. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.Olbia, 06/02/2018AttoIL SINDACO Settimo Nizzi".