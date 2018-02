Il sindacato degli infermieri denuncia situazione critica nel reparto di medicina di Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nasone definisce il servizio offerto dalla Asl di Olbia "disastroso" per la carenza di personale. Il sindacato teme che questo depotenziamento sia il preludio dell'ennesima chiusura di un reparto. Ecco la nota stampa sindacale nella sua forma integrale."Ancora una volta siamo qui a chiederVi un vostro urgente intervento per la sistuazione gravissima e disastrosa in cui versa il reparto di Medicina di Tempio.Su questa situazione , che ormai si trascina da tempo , siamo intervenuti varie volte ma l’amministrazione dell’Assl Olbia nelle sue diramazioni amministrazioni, tra cui il servizio infermieristico, non ha ancora trovato un efficace risoluzione.Allo Stato attuale gli infermieri non hanno i turni se non per due giorni consecutivi, creando enormi disagi alla propria vita privata; su 13 infermieri , 1 è in congedo per 104, 1 è in malattia ed un altra per malattia di familiare rientrerà a marzo. Attualmente l’assistenza è garantita solo da 1/5 del personale più altri che vengono retribuiti in prestazioni aggiuntiva. Tutto questo incide negativamente sulla prestazione lavorativa dei colleghi oltre che a NON garantire un adeguata assistenza alla popolazione Tempiese e dei paesi limitrofi.Il totale disinteresse che stanno dimostrando gli uffci amministrativi dell’Assl su questa situazione , ci fa quasi venire il dubbio che tutto ciò sia architettato per arrivare in poco tempo alla chiusura del reparto. Se cosi fosse ci chiediamo perché non lo facciano subito e alla luce del sole , se invece questa segreteria sbaglia nelle sue supposizioni , ci chiediamo per quale motivo non si intervenga per tamponare le falle assistenziali e dare serenità ai dipendenti ma soprattutto certezza delle cure e dell’assistenza alla popolazione.Il Sindacato Nursing Up , chiede a tutti voi di intervenire immediatamente affinché questa situazione venga a cessare e venga ristabilito subito una adeguata dotazione organica per rendere funzionale ed efficiente il reparto di Medicina di Tempio. Il Paolo Dettori non può ancora essere depauperato di risorse umane perciò chiediamo un vostro autorevole intervengo per chiudere definitivamente questa triste situazione. In attesa di vostro immediato intervento , porgo distinti saluti.