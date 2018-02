Olbia, approvato il piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, i cosiddetti Stakeholder (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio) possano prenderne visione ed inviare eventuali suggerimenti all’apposita e-mail: anticorruzione@comune.olbia.ot.it«È la prima volta che l’amministrazione comunale coinvolge i cittadini in questo processo. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Proprio perché la legalità e la trasparenza sono temi di fondamentale importanza, riteniamo particolarmente prezioso il contributo dei nostri concittadini. Non si tratta di semplici adempimenti da ottemperare: la consultazione consente all’amministrazione di offrire sempre più servizi condivisi ed in completa trasparenza. I contributi saranno tenuti in debito conto ai fini dell’approvazione definitiva del Piano, destinato ad aggiornare e adeguare quello vigente».«Il Piano anticorruzione rappresenta lo strumento con il quale l’amministrazione, analizzando e intervenendo sulla propria organizzazione, individua i comportamenti che, potenzialmente, potrebbero avere come conseguenza un malfunzionamento della macchina amministrativa. Il Piano prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio della perpetrazione di comportamenti non idonei» conclude Nizzi.