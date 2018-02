La Coalizione di Centro Destra lancia da Olbia la sfida per le prossime elezioni politiche

, ha introdotto i candidati per l'uninominale: Giuseppe Fasolino in corsa alla Camera e Antonio Moro in corsa per il senato nel collegio Nord Sardegna."Siamo una coalizione unita e vincente fortemente radicata sul territorio -ha commentato Carzedda-. I candidati sono tutti di primo livello sia alla camera che al senato. Però dobbiamo tenere a mente che abbiamo avversari molto forti e di valore. Noi, però, proponiamo alla gente argomenti seri e realizzabili per il nostro territorio perché venga rappresentato con forza e determinazione il nostro territorio"."Tutti abbiamo il polso della situazione e una cosa è avere contezza della condizione del paese e dei sondaggi a livello nazionale e altra cosa è dove noi mettiamo i piedi, nella nostra Sardegna. La nostra squadra è fatta di persone del territorio che andranno in giro per toccare le spalle delle persone, incontrarle e sentire i problemi. Dobbiamo far cambiare idea anche a quei giovani che vogliono votare in segno di protesta perché non pensiamo di avere già il biglietto per Roma. Non c’è nulla di scontato. Io credo che governare non sia protesta e per amministrare bisogna sapersi assumere le proprie responsabilità"., consigliere regionale e sindaco di Golfo Aranci in corsa alla Camera, il percorso di rinascita del territorio riparte proprio dal centro destra: "Due anni fa da Olbia è cominciato un percorso e con l'amministrazione in carica si sono registrati risultati che non si vedevano da anni. Ed è proprio qui da Olbia che deve ripartire questo cambiamento riprendendoci la nostra isola. Potrei elencare le cose che non sono state fatte dal governo regionale e nazionale, a partire dagli scippi della sanità, dell'autonomia di un territorio abbandonato a sé stesso per poi proseguire, ma noi siamo convinti che con le nostre soluzioni rimetteremo in moto l'Isola e l'Italia. Noi sappiamo che le cose che diciamo le possiamo realizzare. Ma il valore aggiunto di questa campagna elettorale è la garanzia di autonomismo e che se andremo in parlamento, rappresenteremo tutti i sardi".Grande entusiasmo anche per Antonio Moro del Psd'Az candidato nelle liste della Lega per il senato nel nord Sardegna: " Il nostro collegio ha un significato politico importanti visti i nostri avversari. Dopo ventisei anni di tessera del partito sardo d’azione hoo riscoperto la passione e il cuore della gente e dei sostenitori e degli amici che ci stanno dando coraggio. E la gente ha capito chi in questi anni ha tradito il nord dell’isola. Hanno distrutto una provincia quella di Olbia Tempio che invece meritava la sua autonomia. Siamo stati traditi da una riforma sanitaria cagliaricentrica".Presente anche il candidato del proporzionale per la camera nord Pietro Pittalis: "Perché gli italiani dovrebbero votare il centrodestra? Andate a vedere cosa propongono gli altri partiti per capire i rischi. Il centrodestra sta cercando di risvegliare un paese che rischia di essere l’ultimo paese in Europa. Noi proponiamo una rivoluzione fiscale. Con aliquote al 23percenrto. Lavoro e disoccupazione con sgravi contributivi per sei anni alle imprese che assumono. Questo consentirà ai giovani di rimanere in Sardegna. Proponiamo poi il reddito di dignità. Perché aumentano le povertà e noi vogliamo innalzare la soglia minima di reddito. C'è poi l'emergenza immigrati che rischia di diventare un problema di ordine pubblico anche qui in Sardegna. migliaia di immigrati ai quali va la nostra solidarietà e io sono figlio di immigrati. L’Italia si deve fare promotrice per creare un piano Marshall per consentire alle persone di rimanere a casa loro. Hanno poi preso la parola la candidata per Forza Italia Sabrina Serra, i candidati per Fratelli d'Italia Bruno Murgia e Gigi Carbini, Dario Giagoni candidato della Lega, Paolo Pilu in rappresentanza di Noi Per l'Italia, Rosy Giglio e Quirico Sanna del Psd'az.

