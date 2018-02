Olbia in campo per preparare la sfida casalinga contro il Piacenza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

contro il Pro Piacenza.Divisi in due gruppi, tra chi ha giocato in Toscana e chi non è stato impiegato, i bianchi hanno svolto un lungo lavoro aerobico a cui hanno fatto seguito le prime esercitazioni tecnico-tattiche. Assente alla seduta il Nazionale Roberto Biancu, che domani scenderà in campo con la selezione azzurra Under 18 impegnata alle ore 15 in un test amichevole contro la Francia nella località bretone di Ploufragan.Contro la formazione emiliana, a riposo nell'ultimo turno, l'Olbia è chiamata a conquistare la prima gioia piena del 2018, sinora foriero di un solo punto (pareggio casalingo contro la Carrarese) e due sconfitte di misura in trasferta contro Piacenza e Pontedera. I rossoneri piacentini stazionano attualmente al quart'ultimo posto in classifica, con 24 punti conquistati attraverso 16 reti realizzate e 24 subite. Nell'ultimo incontro giocato, gli uomini di Fulvio Pea hanno riportato un importante vittoria contro la Pistoiese per 1-0, grazie al rigore trasformato da D'Alessandro.Ogunseye e Feola regalarono un successo pieno e meritato al "Garilli". In favore dei bianchi, anche lo scarnissimo storico precedenti. L'unico sinora disputato al "Nespoli" risale infatti alla scorso campionato quando una sassata di Piredda decise l'incontro in favore dell'Olbia. Il successo rappresentò il ritorno alla vittoria dei bianchi in Serie C a distanza di 38 anni dall'allora ultima volta. La squadra tornerà in campo domani con la consueta doppia sessione del mercoledì.