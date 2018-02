I sindaci della Gallura si incontrano e rivendicano l'autonomia del nord est della Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Luca Montella, Sindaco di la Maddalena, presente in video conferenza. All’ordine del giorno, le elezioni del Consiglio Provinciale di Sassari previste per il prossimo 27 Marzo: così come già espresso durante le riunioni che si sono tenute precedentemente, in particolare l’ultima di Tempio, i Sindaci hanno ribadito la loro contrarietà a ritornare sotto il controllo di Sassari, rivendicando l’autonomia del territorio del Nord-Est della Sardegna.: tutti gli esponenti politici presenti all’incontro avevano assicurato un’approvazione celere della proposta di legge giacente per l’istituzione della Provincia Gallura. Ora, affermano i Sindaci, è il momento di far venire a galla chi ha detto la verità e chi invece ha detto un sì di circostanza. Verranno inoltre interrogati i candidati alle prossime elezioni politiche del 4 Marzo per vedere come la pensano sul tema. Nei prossimi giorni, verrà indetta una riunione plenaria a cui saranno invitati tutti i Sindaci della Gallura per eventuali ulteriori riflessioni.