Anche San Teodoro celebra il Carnevale con feste in maschera e musica, ecco il programma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anche San Teodoro, come gli anni scorsi, non poteva certo tirarsi indietro e mancare a questo appuntamento con il gioco, la fantasia ed il rito del mascheramento che coinvolgerà non solo i più piccoli ma anche gli adulti. Tutta la comunità è invitata a partecipare numerosa agli eventi in programma. Eccoli nel dettaglio. Sabato 10 febbraio dalle ore 16 la festa in maschera, voluta dalla Parrocchia nel salone parrocchiale, tra balli, canti e la gara per eleggere il costume più bello. L'ingresso sarà ad offerta.L'evento di chiusura sarà martedì grasso, 13 febbraio. Il Comune di San Teodoro, in collaborazione con l’Associazione Carnevale Teodorino, organizzerà il Carnevale in piazza Emilio Lussu dalle 15.30 con il Dj-set e l'animazione per bambini, lo spettacolo musicale con la cover band di musica internazionale Deep Quartet e le frittelle. La piazza diventerà un enorme sala danzante per tutti. Protagonisti anche i locali privati del centro che faranno delle serate a tema. Un Carnevale quello teodorino, per grandi e piccini, all'insegna del divertimento, dell'ottimo cibo e della buona musica.