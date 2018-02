Inaugurata oggi la nuova scuola di via Vicenza donata dalla solidarietà nel dopo alluvione del 2013

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La ricostruzione del dopo alluvione riparte anche da questa scuola e da chi come la fondazione Banco di Sardegna, La Banca di Sassari, la Bper, Meridiana, Optima Sim, la Nuova Sardegna e la precedente amministrazione guidata da Gianni Giovannelli, ha creduto in questo progetto per voltare pagina dopo i tragici eventi dell'alluvione del 2013.Il taglio del nastro lascia spazio anche alla presentazione della targa che ricorda quel 18 novembre del 2013 quando il ciclone Cleopatra segnò per sempre la storia di Olbia e di quelle famiglia che si son viste portare via i propri cari.Molte le persone che da tutti i comuni della Sardegna sono venuti a Olbia per contribuire a dare supporto fisico, ma anche economico e finanziario. Ed è anche grazie a loro che oggi possiamo dare ai nostri ragazzi una struttura deguata alle esigenze attuali.E dopo i discorsi istituzionali i bambini hanno potuto accedere ala struttura per poter vedere dove già nelle prossime settimane potranno andare per completare l'anno scolastico.