Piano alternativo per il rischio idrogeologico, lunedì consiglio comunale aperto alla cittadinanza

Consiglio Comunale che si terrà in seduta pubblica ordinaria, informale, aperta, presso la solita sede delle adunanze consiliari in Poltu Quadu, lunedì 12 Febbraio alle ore 16 per la trattazione dell’ Ordine del Giorno: “Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano di Olbia. Valutazione delle alternative progettuali, individuazione ed approvazione della soluzione più efficace”. Un mega schermo nella hall del palazzo, consentirà a tutti gli interessati di partecipare alla seduta.