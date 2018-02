Affidati i primi incarichi di struttura della Ats regionale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono state pubblicate in data odierna le delibere di affidamento dei primi incarichi dirigenziali relativi alle aree di staff dell’Azienda per la tutela della salute della Sardegna. Sono questi i primi risultati dell’avviso di selezione, approvato con deliberazione n. 1256 del 18 dicembre scorso, che intende conferire complessivamente 49 incarichi di struttura complessa tra i Dirigenti Ats che posseggono i requisiti previsti dal bando.“Sono molto soddisfatto – commenta il Direttore Generale dell’Ats, Fulvio Moirano – in quanto queste assegnazioni rappresentano un ulteriore passo verso la definizione di una Azienda sanitaria in grado di migliorare sempre più e rendere uniformi su tutto il territorio della Regione, i servizi di assistenza socio-sanitari ai cittadini”. L’attribuzione degli incarichi di direzione delle Strutture centrali ATS è uno strumento necessario della rimodulazione del sistema sanitario avviata con la nascita dell’ATS che consentirà di superare la frammentazione del precedente sistema, articolato su 8 Aziende, e strutturare modelli di gestione amministrativa e tecnica coerenti e integrati, in grado di supportare al meglio i servizi sanitari, e garantire una risposta ottimale ai bisogni di salute della popolazione, in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane e di razionalizzazione della risorse economiche.Le strutture complesse oggi assegnate riguardano:Denominazione Struttura ComplessaIncaricatoDott. Paolo TeclemeDott. Aldo MonniAvv. Paola TruduDott. Andrea MarrasDott. Giuseppe PintorDott. Roberto di GennaroDott. Luciano OppoRicerca e selezione del personaleDott.ssa Patrizia SollaiDott.ssa Maria Fannì PittauDott. Alberto MuraDott. Piergiorgio AnnicchiaricoNei prossimi giorni si procederà con tutte le ulteriori nomine.