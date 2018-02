Il comandante dei carabinieri di Olbia Cicognani lancia appello alle vittime di usura: "Denunciate"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, spesso persone con situazioni economiche difficili -ha dichiarato Cicognani- di denunciare questa situazioni dalle quali è possibile uscire. perché le istituzioni e le forze dell'ordine sono vicine alla gente e lavorano per le persone. Esistono degli strumenti e dei fondi a livello governativo che garantiscono forme di tutela importante".L'ultimo episodio in ordine di tempo era stato registrato, prima dell'operazione di oggi, proprio dall'arresto per opera della guardia di finanza coordinata dal maggiore Marco Salvagno, di un altro olbiese un imprenditore di 44 anni molto conosciuto in città che avrebbe avuto tra le sue vittime alcuni suoi amici. L'uomo avrebbe dichiarato di voler restituire tutti i beni alle vittime.