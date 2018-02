Basket sorteggi round 16, alla Dinamo tocca l'Essm Portel

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La squadra allenata da coach Eric Girard, si è qualificata in testa alla classifica del gruppo A con 13 vittorie e una sola sconfitta. La formazione francese ha inanellato una striscia di 12 vittorie consecutive in regular season di coppa.Nel 2014/2015 sono stati finalisti della Coppa di Francia, vinta poi da Strasburgo per 87-74. Dopo un’ottima annata nei panni di matricole in Pro A, quest’anno Le Portel si è cimentata nella competizio europei affermandosi come rivelazione in Fiba Europe Cup, grazie alla striscia di 12 vittorie consecutive in regular season. Nel campionato nazionale francese il club si trova a metà classifica., sono i principali terminali della squadra. Hassell è approdato a Le Portier nel 2016 dopo essersi fatto le ossa in Pro B con Boulazac, diventando subito un fattore nel pitturato: al momento è il secondo rimbalzista del campionato. Hanno Jakim Donaldson nello spot di ala grande e un gruppo di esterni che può colpire da fuori. I veterani del gruppo Mohamad Hachad e Garry Cathuand danno solidità alla squadra; infine Jean Traore può essere la sorpresa del gruppo: il giocatore burkinabè è chiamato alla consacrazione dopo la lunga gavetta nella serie inferiore a Lille. Nell’ultima partita di campionato contro Strasburgo Golden ha riportato un piccolo infortunio alla schiena, ma dovrebbe rientrare presto in campo.La formula è andata e ritorno con eliminazione diretta: le sfide si disputeranno il 7 e 14 marzo. Le vincitrici accederanno ai Quarti di finale in agenda 21 e 28 marzo, sempre con andata e ritorno. Le quattro vincitrici parteciperanno alle semifinali in programma 11 e 18 aprile: finalissima in agenda 25 aprile e 2 maggio.