Proseguono gli allenamenti dei Bianchi in vista della sfida con il Piacenza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prosegue a spron battuto la preparazione dei bianchi alla sfida di campionato di domenica (fischio d'inizio alle 14:30) contro il Pro Piacenza. Gli uomini di Mereu, dopo la sessione in palestra, sono scesi ieri in campo due volte, svolgendo esercitazioni atletiche e lavoro di reparti al mattino, mentre nel pomeriggio la squadra ha disputato un'accesa partitella in famiglia decisa dalle reti di Senesi, Ragatzu e Vallocchia.Tonicità, gamba e ritmo per i bianchi apparsi sul pezzo, concentrati nell'ascoltare le istruzioni dello staff e nel metterle in pratica. Si lavora duramente per creare i giusti presupposti al ritorno alla vittoria. La prima del 2018. È previsto per domani il rientro in gruppo di Biancu, impegnato ieri in Francia con la Nazionale Under 18 nel match amichevole terminato sul punteggio di 1-1. Nel pomeriggio di domani l'ultima seduta di allenamento che precederà la rifinitura di sabato mattina.