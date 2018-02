Martedì a Olbia visita del vice comandante generale del corpo delle capitaneria di porto, Basile

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

accompagnato da una Delegazione proveniente dal Comando generale di Roma.Nel corso della visita, che si protrarrà fino al 15 febbraio, il programma degli incontri istituzionali con le Autorità del Nord Sardegna sarà molto intenso: il Sindaco di Olbia nella casa comunale, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, presente per l’occasione nella sede dell’ex Autorità Portuale di Olbia.A seguire, anche il Sindaco di Golfo Aranci incontrerà le Autorità, partecipando ad un incontro presso la Sede Storica della Capitaneria di Porto di Viale Isola Bianca.Scopo dell'incontro è quello di mettere a punto ed ottimizzare il coordinamento fra l’Autorità marittima e gli operatori marittimi, per meglio affrontare in maniera congiunta tutti gli aspetti legati alle dinamiche portuali, anche a seguito della recente istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna.a riprova degli eccellenti rapporti che intercorrono tra la Direzione Marittima del Nord Sardehna e le Istituzioni della giurisdizione territoriale.La presenza del Vice Comandante Generale ad Olbia è anche occasione per mostrare il livello delle attività svolte dagli uffici della locale Autorità marittima, al comando del Capitano di Vascello Maurizio Trogu e per verificare gli standard dei servizi forniti all’utenza.Questo incontro rappresenta, inoltre, un importante momento di confronto sia con i vertici Istituzionali che con i principali soggetti dell’economia portuale del Nord Sardegna che, certamente, servirà a consolidare lo spirito ed il rapporto di strettissima collaborazione con la comunità locale, ma soprattutto con gli uomini e le donne di tutta la Direzione Marittima.