Entra nel vivo il programma del carnevale di Tempio Pausania, ecco il programma del fine settimana

Migliaia di persone si sono riversate in città, alberghi e strutture ricettive registrano il tutto esaurito, segno del successo annunciato dell'evento più atteso dell'anno. Durante la settimana di Carnevale oltre ai tre cortei centrali, tantissimi sono gli eventi detti "Collaterali" .Due gli appuntamenti di Sabato 10 febbraio alle ore 11. Il primo con " La Nuova Fattoria : Benny e i suoi amici " i piccoli della Nido d'infanzia Comunale la Coccinella, impegnati in una sfilata per le vie del centro storico, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Tempio, a cura della Cooperativa La Coccinella. Alle ore 11 Teatro Sottosuolo, una strepitosa parata di artisti di strada.Teatro del Sottosuolo.Domenica mattina alle ore 11 Street Circus, una vivace parata di artisti di strada e giocolieri accompagnati dalla Banda Musicale Città di Tempio. Domenica alle ore 15,00 seconda sfilata carnevalesca. La giovane popolana Mannena, farà il suo ingresso in città per convolare a giuste nozze con il sovrano Re Giorgio. Sarà la più grande festa di popolo. Il sovrano non baderà a spese per rendere felici i suoi sudditi.Tutti i ristoranti della città proporranno menù con pietanze tipiche del Carnevale Tempiese. Frittelle lunghissime e sempre appena preparate, attendono il popolo dei golosi. Moscato, Vermentino e menù a tema faranno da contorno alla festa.Il Carnevale di Tempio sarà trasmesso in diretta streaming da Canale 48 (11-13 Febbraio alle ore 15,00) e da Videolina il 13 febbraio. Saranno programmate sui social e sui canali web anche 5 puntate realizzate da KSTVLIve di Kiko Solinas,dedicate alla "Fabbrica del Carnevale", ( trasmesse anche da Gallura Tv Canale 623 e Olbia Tv canale 71 con inizio alle ore 15,00)Si ripete una fortunata esperienza datata 2013 con L'album delle figurine Carrasciali Timpiesu 2018 dedicate ai protagonisti del Carnevale Tempiese. L'album racconterà il carnevale attraverso le immagini dei carri e dei gruppi coinvolti. Il fotografo Gianmario Pedroni durante la sei giorno scatterà le foto che diventeranno figurine. Sarà poi possibile acquistare le figurine in edicola dal mese marzo. Il prodotto nasce dalla collaborazione con l'editore Album Figurine con il patrocinio gratuito del Comune di Tempio Pausania. E' possibile mettere in contatto i capigruppo per essere inseriti all'interno dell'album. Durante la sei Giorni sarà possibile visitare il Museo del Carnevale, allestito all'interno dello Spazio Faber, nel cuore della città. Maschere, cartapesta e fotografie racconteranno la storia del Carnevale Tempiese. Da Ghiogljiu Puntogljiu a Re Giorgio, dalle maschere di ieri alle ricercate costruzioni di oggi. Si balla nei locali cittadini: Cinema Teatro Giordo e TeatroTenda.Musica dal vivo, ospiti internazionali e DJ set dal pomeriggio all'alba.