Al via il bando "Talent Up" per i giovani sardi con un'idea imprenditoriale

Un intervento sperimentale, per dare ai giovani la possibilità di formarsi come imprenditori all'interno delle esperienze e dei contesti d'impresa più innovativi al mondo e tornare in Sardegna contribuendo a creare un ambiente più favorevole allo sviluppo imprenditoriale. A Villa Devoto il presidente Francesco Pigliaru presenta alla stampa Talent up, bando rivolto a laureati e studenti universitari che avranno l'occasione di formarsi all'estero e di far nascere, con appositi incentivi e supporto, il loro progetto imprenditoriale.