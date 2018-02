Frontale tra auto a Marina delle Rose, una donna ferita trasportata in elicottero

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono ancora in corso di accertamento le cause dello scontro frontale che, ieri mattina intorno alle 10 tra Vignola e Marina delle Rose sulla strada per Santa Tresa Gallura, ha visto coinvolte due autovetture con una donna ferita che è stata trasportata in elicottero dai vigili del fuoco in ospedale a Sassari, altre due persone sono state invece traferiti in ambulanza a Tempio Pausania. Sul posto imponenti i mezzi dei carabinieri e della polizia che hanno bloccato il traffico per consentire ai soccorsi di svolgere il lavoro.Pioggia e neve avevano reso piuttosto viscido l'asfalto e probabilmente uno dei due conducenti ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi sull'altra vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Andate distrutte un suv Hyunday e una Mercedes Classe A