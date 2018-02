© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo per oggi e domani. Pioggia e neve in molte zone della Sardegna con temperature minime intorno allo 0. A Tempio Pausania e in Gallura la neve sta cadendo insieme alla pioggia e l'invito alla prudenza sulle strade è d'obbligo. La situazione meteo dovrebbe migliorare da giovedì.